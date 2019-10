Sony haalt Call of Duty: Modern Warfare uit Russische PlayStation Store

Sony heeft het aankomende spel Call of Duty: Modern Warfare uit de Russische versie van de PlayStation Store gehaald. Fysieke exemplaren zullen vermoedelijk nog wel verschijnen. Het spel wordt in digitale vorm wel gewoon in Rusland verkocht voor de pc en Xbox One.

Activision heeft in een verklaring aan Eurogamer bevestigd dat Sony dit besluit heeft genomen. Het Russische Call of Duty-account op Twitter wees al naar Sony en meldt dat er vanaf 25 oktober wel gewoon digitale versies voor de pc via Battle.net en voor de Xbox One uitkomen. Daarbij wordt specifiek benadrukt dat het om een fictief spel gaat.

Die laatste opmerking zal niet geheel toevallig zijn gemaakt. In Call of Duty: Modern Warfare worden de Russen namelijk niet al te positief neergezet. Het verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van een terroristische organisatie die chemische wapens in handen krijgt. In een deel van het bittere, harde singleplayerverhaal kruipen spelers in de huid van een jong meisje genaamd Farah. Zij bevindt zich in een stad in het Midden-Oosten die door Rusland wordt gebombardeerd. Zij, haar broer en haar vader proberen weg te komen, maar worden onder meer tegengehouden door een Russische soldaat. Farah wordt uiteindelijk een belangrijk lid van het verzet waarbij ze strijdt tegen de Russische overheersing aangaat. De Russen maken in de game geen onderscheid tussen deze vrijheidsstrijders en de terroristen.

Sony heeft nog geen nadere verklaring gegeven voor het besluit om het schietspel niet meer in Rusland aan te bieden via de PlayStation Store. Het is in zoverre een opmerkelijk besluit, omdat deze stap niet wordt gezet voor de digitale versies voor de Xbox One en de pc. Bovendien zal Call of Duty: Modern Warfare een van de grootste titels van dit jaar zijn, waarmee het ook voor de PlayStation 4 geen onbelangrijke game is. In het originele Modern Warfare zat overigens ook een Russische slechterik, in de vorm van een voormalige wapenhandelaar die een ultranationalistische partijleider werd. En in Modern Warfare 2 zit een beruchte missie genaamd 'No Russian', waarin Russische terroristen dood en verderf zaaien op een Russisch vliegveld; dat leidde ertoe dat de consoleversies van het spel uit de Russische winkels werden gehaald; waarna er een versie kwam zonder deze missie.