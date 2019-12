Gunfight-modus CoD: Modern Warfare krijgt in de toekomst optie voor 1vs1 en 3vs3

Infinity Ward wil opties voor 1vs1 en 3vs3 toevoegen aan de Gunfight-modus van Call of Duty: Modern Warfare. Momenteel is Gunfight een 2vs2-modus. Wanneer de nieuwe opties beschikbaar komen, is nog niet bekend.

Joe Cecot, co-design director of multiplayer bij ontwikkelaar Infinity Ward, geeft in een tweet aan dat 1vs1 en 3vs3 op de planning staan. Hij zegt dat als antwoord op een vraag of er een 3vs3-modus komt. Hij zegt dat de nieuwe modi 'op een bepaald moment' naar het spel komen. Het is onduidelijk wanneer dat precies gebeurt.

Vorige week maakte Infinity Ward details bekend over de roadmap van Call of Duty: Modern Warfare. Daarop staan details over de gratis uitbreidingen die de game krijgt. Vanaf dinsdag komen er nieuwe maps beschikbaar. Zo komen er onder andere nieuwe versies van Crash, Vacant, Shipment uit Call of Duty 4: Modern Warfare.