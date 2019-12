Bijhouden 'kill-death ratio' in multiplayer CoD: Modern Warfare kost 20 euro

Call of Duty: Modern Warfare heeft een cosmetic erbij: een horloge, waarop spelers zien hoeveel ze in een online potje zijn gestorven. Zonder dit item kunnen spelers dat in de meeste spelmodi alleen zien aan het einde van een match. Het pakket met dit item erin kost 19,99 euro.

Het gaat om het item genaamd Time to Die, waarop kills en deaths getoond worden. Het is onderdeel van de Mother Russia-bundel. Die kost 2000 CoD Points, die weer 19,99 euro kosten. Verder zijn nog negen andere cosmetische items inbegrepen in de bundel, die sinds 10 december te koop is.

Een alternatief op 20 euro betalen is de Battle Pass van 1000 CoD Points voor 9,99 euro kopen, waarna men nog 100 punten overhoudt en waarmee via level-ups weer 1300 CoD-punten verdiend kunnen worden. De overige 600 punten moeten dan alsnog los gekocht worden voor tenminste 5,97 euro of verdiend worden via de Season 2 Battle Pass. Via deze weg komt de totaalprijs dus op 15,96 plus de gameplaytijd die het kost om de punten terug te verdienen.

Hoe vaak een speler dood is gegaan, is belangrijk in bijvoorbeeld Team Deathmatch, waarbij iedere death een punt voor het andere team oplevert. Een speler die ziet dat zijn verhouding kills tot deaths dus niet gunstig is, kan zijn strategie aanpassen om een betere bijdrage aan zijn team te proberen te leveren.

Spelers zijn niet blij met de toevoeging, omdat in voorgaande games het een basisfunctie was om de speler te tonen hoe vaak ze het onderspit gedolven hebben. Ook in andere games is het zeer gebruikelijk dat er geen dergelijke voorwaarden gesteld worden aan het tonen van de death count van een speler.

Schietspel Call of Duty: Modern Warfare kwam op 25 oktober van dit jaar uit voor Windows, de PS4 en de Xbox One. Het spel is ontwikkeld door franchisestichter Infinity Ward en uitgegeven door diens moederbedrijf Activision, ook wel bekend als Activision Blizzard. De game kost 59,99 euro.