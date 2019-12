Chinese ambassadeur in Duitsland dreigt met gevolgen van uitsluiting Huaweis 5g

"Als Duitsland Huawei uitsluit van de Duitse [5g-]markt, dan zullen er consequenties zijn", stelde de Chinese ambassadeur in Duitsland op zaterdag. Duitse uitsluiting van Huaweis 5g-apparatuur is nog niet zeker, maar een deel van de regering is er wel voor.

De ambassadeur, Wu Ken, deed de uitspraak bij een evenement georganiseerd door de Duitse zakenkrant Handelsblatt. De politicus stelde dat van de 28 miljoen auto's die Duitsland vorig jaar verkocht, een kwart China als afzetmarkt hadden. De implicatie is dat een verbod op Huawei-apparatuur voor de Duitse 5g-infrastructuur beantwoord zou worden met een Chinees importverbod op Duitse auto's. Verder noemt hij een eventuele Huawei-ban 'puur protectionisme' en ontkent hij in alle toonaarden dat Huawei namens de Chinese overheid zou kunnen en willen spioneren, wat velen vermoeden.

Er ligt geen wetsvoorstel om specifiek Huaweis 5g-tech te verbannen uit Duitsland, maar wel eentje om alle 'onbetrouwbare' 5g-leveranciers uit te sluiten van zowel kritieke als secundaire onderdelen van de 5g-infrastructuur. Volgens een rapport van Bloomberg is dit voorstel wel 'op maat gemaakt' voor Huawei aangezien het voorschrijft dat de politieke en wettelijke systemen van het land van herkomst van het bedrijf ook mee moeten worden genomen in de beslissing. Bondskanselier Merkel is voor beperkingen en voorwaarden stellen aan Huawei, maar houdt ook de handelsrelatie met China in het achterhoofd.

Alternatieven op Huawei zijn het Finse Nokia en het Zweedse Ericsson. Duitse telco's hebben echter al gesteld dat in zee gaan met deze twee partijen en Huawei uitsluiten de introductie van 5g in Duitsland duurden en trager zou maken.

In Nederland ligt er sinds dit jaar een richtlijn voor telco's: in de kern van de netwerken mag geen apparatuur staan uit een land dat 'de intentie heeft een in Nederland aangeboden elektronisch communicatienetwerk of -dienst te misbruiken of uit te laten vallen'. Meer over het Nederlandse beleid staat in een achtergrondverhaal dat eerder deze maand gepubliceerd werd. In België wordt mogelijke wering van Huawei nog onderzocht en in Noorwegen hebben de grootste en twee kleinere telco's langs juist niet voor Huawei gekozen.