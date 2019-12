Qualcomm Snapdragon 765 en 765G zijn eerste 5g-socs met mmWave-ondersteuning

Qualcomm stopt in zijn Snapdragon 765 en 765G een geïntegreerd 5g-modem dat frequenties onder 6GHz en hoge mmWave-frequenties ondersteunt. Het is de eerste soc met geïntegreerd 5g-modem die dat kan. Socs van concurrenten werken alleen met 5g op lage frequenties.

Qualcomm integreert zijn nieuwe Snapdragon X52 5g-modem in de Snapdragon 765 en 765G. Die socs zijn bedoeld voor midrange-smartphones. Het G-model is een variant met een iets hoger geklokte cpu en gpu die volgens de fabrikant 20 procent beter presteert, verder zijn de socs gelijk. Ze worden gemaakt op een 7nm-procedé.

De Snapdragon 765 heeft acht Kryo 475 cores, die maximaal op 2,3GHz draaien. Bij de 765G is dat maximaal 2,4GHz. De gpu is een Adreno 620 en de soc kan gecombineerd worden met maximaal 12GB aan lpddr4x-geheugen op 2133MHz. Volgens Qualcomm kan de soc schermen aansturen met qhd+-resoluties op 60Hz en fhd+-resoluties op maximaal 120Hz.

Samsung, Huawei en MediaTek hebben eerder al socs aangekondigd met een geïntegreerd 5g-modem, maar die ondersteunen alleen frequenties tot 6GHz. 5g op hoge frequenties, aangeduid met mmWave, was vooralsnog alleen mogelijk met een los modem. De hoge frequenties bieden veel hogere snelheden, maar hebben een korter bereik.

Smartphonefabrikanten die toestellen maken op basis van de Snapdragon 765 en 765G moeten ook een module plaatsen met de antennes die nodig zijn voor 5g op de verschillende frequenties. De antennes die nodig zijn voor 5g op frequenties tot 6GHz, zijn gelijk aan de antennes die nodig zijn voor 4g. Het is aannemelijk dat alle komende smartphones met de Snapdragon 765-socs dus 5g op lage frequenties ondersteunen. Voor mmWave-ondersteuning zijn aanvullende antennes nodig en het is mogelijk dat fabrikanten die weglaten.

De Snapdagon 865 moet gecombineerd worden met een los 5g-modem en rf-module. De 765 heeft een ingebouwd 5g-modem waardoor alleen een rf-module nodig is.

De Snapdragon X52-modem in de Snapdragon 765 en 765G ondersteunt wel 5g op alle frequenties, maar haalt maximaal 3,7GBit/s download en 1,6GBit/s upload. Dat is minder snel dan de 7Gbit/s die de X55-modem maximaal haalt. Qualcomm combineert die modem met de Snapdragon 865; daarbij is de modem echter niet geïntegreerd in de soc.

Bij gebruik van lte, ofwel 4g, haalt de X52-modem een downloadsnelheid van maximaal 1,6Gbit/s en een uploadsnelheid van maximaal 210Mbit/s. Dat is een flinke upgrade ten opzichte van de voorgangers, de Snapdragon 730 haalde maximaal 800Mbit/s download. De eerste telefoon die verschijnt met de soc is de Oppo Reno3 Pro, die in de komende weken verschijnt in China.