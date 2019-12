Oppo presenteert Reno3-smartphone op Tweede Kerstdag

Oppo gaat zijn Reno3-lijn van smartphones op Tweede Kerstdag presenteren. Dat heeft de fabrikant laten weten. De presentatie vindt plaats in China. Het is de derde generatie Reno-smartphones die de Chinese fabrikant dit jaar zal aankondigen.

De presentatie vindt plaats in China, omdat er een variant van de Reno3 Pro zal zijn die 5g ondersteunt en in China het eerste 5g-netwerk net live is gegaan. De Chinese fabrikant begon al een paar weken geleden met teasen en heeft inmiddels al veel laten zien van de telefoon. Zo heeft Oppo plaatjes en video's online gezet met het ontwerp, is het duidelijk dat de 5g-versie een Qualcomm Snapdragon 765G krijgt en zal de telefoon een 4025mAh-accu hebben. Daarnaast zitten er rondom in de behuizing antennes om het bereik te verbeteren.

De Oppo Reno3 is de derde generatie van de Reno-serie. Oppo presenteerde de eerste in april en de tweede in oktober. Het is voor het eerst dat Oppo een telefoonserie zo snel vernieuwt. Veel telefoonfabrikanten plaatsen eens per jaar nieuwe modellen in een serie om zo klanten niet de indruk te geven dat ze binnen een paar maanden achterlopen. Sommige andere fabrikanten zijn ook dit jaar vaart gaan zetten in het presenteren van opvolgers. Zo heeft Xiaomi de opvolgers van de Redmi K20 en K20 Pro van deze zomer al gepresenteerd in de vorm van de Redmi K30-telefoons.

Oppo kwam onlangs in opspraak, omdat het erop lijkt dat er positieve nepreacties over de Reno2-smartphone zijn verschenen onder reviews op YouTube, zo meldt Tech voor Luddites. Het kanaal vond geen bewijs dat het ook is gebeurt bij andere modellen van Oppo of bij smartphones van andere merken. De vermeende nepreacties staan onder meer bij de videoreview van GSMArena. Er is geen aanwijzing dat nepreacties ook bij Nederlandse video's zijn geplaatst.