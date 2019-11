Oppo maakt bekend wanneer smartphones Android 10 krijgen en teaset Reno 3

Smartphonemaker Oppo heeft bekendgemaakt wanneer zijn smartphones upgrades krijgen naar Android 10. Bovendien brengt de fabrikant volgende maand de Reno 3 uit, de opvolger van de Reno 2 die vorige maand verscheen.

De upgrade naar Android 10 met ColorOS 7 komt vanaf komende week beschikbaar voor de Reno die in mei verscheen, samen met de Reno 10X Zoom en Reno Ace, blijkt uit informatie van Oppo op Weibo. Telefoons van vorig jaar als de Find X en R17 Pro zijn begin volgend jaar aan de beurt. Komend voorjaar komt de upgrade naar de Realme X2 en X2 Pro. Realme is een dochtermerk van Oppo.

De upgrade bevat een nieuw lettertype, een donkere modus en diverse andere wijzigingen naast de upgrade naar het nieuwe besturingssysteem. Ook claimt Oppo dat apps sneller moeten opstarten na de upgrade.

Oppo plaatste ook een teaser voor de volgende maand te verschijnen Reno 3. Dat is de opvolger van de Reno 2 die in oktober uitkwam en die op zijn beurt de opvolger was van de eerste Reno uit mei van dit jaar. Het is onbekend waarom de fabrikant in zo hoog tempo nieuwe modellen op de markt brengt. De fabrikant houdt volgende week een evenement, waarop het de telefoon vermoedelijk aankondigt. De teaser duidt aan dat het gaat om een model met 5g.