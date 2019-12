Twitter gaat werken aan open standaard voor sociale media

Twitter zet vijf mensen in om te werken aan een standaard voor sociale media. Dat heeft oprichter en directeur Jack Dorsey bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat niet alleen Twitter, maar ook andere sociale media de standaard kunnen gebruiken.

De standaard moet open en decentraal worden, zegt Dorsey. De technisch directeur van Twitter zou het team moeten leiden en dat moet uit vijf mensen bestaan. Vervolgens zou Twitter gebruik moeten maken van de open standaard en andere sociale media zouden dat ook moeten kunnen. Het is onbekend hoe de open standaard zich zou gaan verhouden tot de alternatieven die er nu al zijn, zoals Mastodon. Dorsey sluit niet uit dat Twitter zich aansluit bij een bestaand initiatief.

Volgens Dorsey is de standaard nodig om diverse redenen. Ten eerste is het nu lastig voor sociale media om te strijden tegen intimidatie en valse informatie op platforms. Voor gebruikers is het bovendien moeilijk om in te schatten hoe algoritmes werken en om alternatieven daardoor te bouwen. Ook zouden huidige sociale media meer gericht zijn op posts die boosheid veroorzaken dan op posts die informeren. Tot slot maken decentrale technieken als blockchain een ander soort sociale media mogelijk.