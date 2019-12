Twitter dicht lek in Android-app waarmee accounts gekaapt konden worden

Twitter had te maken met een beveiligingsprobleem waarbij het mogelijk was om accounts te kapen. Het probleem is inmiddels verholpen, en Twitter zegt dat het geen bewijs heeft dat er misbruik van is gemaakt.

Op zijn privacyblog meldt Twitter dat de kwetsbaarheid kortgeleden is gerepareerd, maar er worden weinig details gegeven over wat er precies aan de hand was. Volgens de sociale-mediawebsite kon er via een complex proces kwaadaardige code toegevoegd worden aan de Twitter-applicatie voor Android, waarna kwaadwillenden accounts konden overnemen. Twitter heeft ook een bericht naar zijn gebruikers gestuurd, om ze van de kwetsbaarheid op de hoogte te stellen.

Overigens benadrukt Twitter dat er geen bewijs is dat de kwetsbaarheid ook daadwerkelijk werd misbruikt. Het bedrijf stelt voorzorgsmaatregelen te willen nemen, en dat het om deze reden iedereen op de hoogte stelt. Gebruikers wordt aangeraden om de Twitter-applicatie voor Android te updaten naar de nieuwste versie, voor zover dat nog niet is gedaan.