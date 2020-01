Twitter geeft gebruikers optie om geen antwoorden te krijgen op tweets

Twitter gaat gebruikers de optie geven om geen antwoorden te krijgen op tweets of alleen antwoorden van mensen die zij zelf volgen. De functie moet de negatieve of zelfs hatelijke reacties die veel twitteraars ontvangen indammen.

De functie krijgt vier opties, schrijft The Verge op basis van een evenement van Twitter op CES. Statement is daarbij de optie om geen antwoorden te ontvangen en Global is de huidige instelling waarbij iedereen kan antwoorden. Een test met de functie begint binnen een paar maanden, een wereldwijde release volgt later dit jaar. De opties zullen te vinden zijn in het venster om een tweet samen te stellen.

Met de optie wil Twitter tegengaan dat gebruikers negatieve reacties krijgen op tweets. Omdat iedereen nu kan antwoorden, kunnen gebruikers en bots negatieve reacties plaatsen onder tweets. Als gebruikers dat niet langer willen, is dat met de functie te beperken.

Twitter omschreef nog meer nieuwe functies, waaronder voor het volgen van onderwerpen. Daarmee begint het sociale medium binnenkort. Die functie was al eerder aangekondigd. Ook komt er een nieuwe interface voor de weergave van gesprekken.