Twitter doet animated png-bestanden in de ban na aanvallen op epilepsiepatiënten

Twitter is gestopt met de ondersteuning van geanimeerde png-bestanden. Dit type afbeelding werd misbruikt voor aanvallen op het Twitter-account van de Amerikaanse Epilepsy Foundation. De beelden zouden een aanval kunnen uitlokken bij mensen met lichtflitsgevoeligheid.

De aanvallen op het Twitter-account van de Epilepsy Foundation vonden plaats in november – in de VS de National Epilepsy Awareness Month. De aanvallers gebruikten de hashtag en handle van het account om geanimeerde png-bestanden met stroboscoopeffecten te posten. Voor mensen met lichtflitsgevoeligheid kunnen dergelijke beelden risicovol zijn, en mogelijk zelfs een epileptische aanval uitlokken.

Volgens The Verge is het niet duidelijk hoeveel mensen met lichtflitsgevoeligheid daadwerkelijk getroffen zijn door de geanimeerde png-bestanden. De aanvallers wisten misbruik te maken van een bug op Twitter die waarmee apng -bestanden de autoplay-instellingen van het netwerk konden omzeilen. Ook slaagden de aanvallers erin om meerdere apng-bestanden via een enkele tweet te versturen.

De Epilepsy Foundation heeft inmiddels klacht ingediend tegen de Twitter-accounts die verdacht worden van betrokkenheid bij de aanval. In de Verenigde Staten wordt een geanimeerd beeld zoals een gif sinds 2016 overigens beschouwd als een potentieel dodelijk wapen. Een jury in Texas kwam tot die uitspraak nadat de journalist Kurt Eichenwald een epileptische aanval kreeg, nadat ene John Rayne Rivello hem opzettelijk een gif-bestand met lichtflitsten had gestuurd. Het bestand ging vergezeld van de tekst 'Jij verdient een epileptische aanval voor je artikel'.

Bestaande tweets met apng-beelden worden overigens niet verwijderd van Twitter. Vanaf nu kan echter alleen nog het gif-formaat gebruikt worden om animaties weer te geven. Die spelen niet automatisch af.