Pokémon-games zijn voor het eerst ook te spelen op Facebook

The Pokémon Company heeft twee Pokémon-spellen beschikbaar gemaakt op Facebook. Het gaat om de titels Pokémon Tower Battle en Pokémon Medallion Battle. Het is de eerste keer dat games uit de populaire franchise gespeeld kunnen worden via het sociale netwerk.

De game Pokémon Tower Battle is ontwikkeld door Bombay Play, en wordt wereldwijd uitgebracht via Facebook Games. In het spel moeten spelers Pokémon op elkaar stapelen om zo de hoogste toren te bouwen. Spelers kunnen het in realtime opnemen tegen een vriend of deelnemen aan een wereldwijde competitie.

Pokémon Medallion Battle is een eerder klassiek card battle-game, waarin trainers Pokémon verzamelen, laten vechten en evolueren. Op die manier winnen ze badges en kunnen ze hun Pokédex vullen. Volgens ontwikkelaar GCTurbo worden er maandelijks nieuwe Pokémon in het spel geïntroduceerd. Pokémon Medallion Battle komt voorlopig alleen uit in Azië.

Beide games zijn gratis te spelen op Facebook, zowel via de browser als de mobiele app. Pokémon Tower Battle, de titel die in de Benelux beschikbaar is, kan worden gestart via de Facebook Games-tab.