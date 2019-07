Facebook stopt met aanbieden van games via Messenger

Facebook gaat ondersteuning voor spelletjes uit zijn berichtendienst Messenger halen. In plaats daarvan worden ze ondergebracht onder de tab Facebook Gaming. De verandering moet 'later deze zomer' worden doorgevoerd.

Facebook maakte de verandering bekend via een post op zijn blog. De zogenaamde Instant Games zijn binnenkort niet meer direct speelbaar via Messenger. In plaats daarvan moeten gebruikers naar de tab voor Facebook Gaming. Dat is de centrale plek voor Facebook-games die het bedrijf eerder dit jaar uitbracht.

De bedoeling is dat de games later deze zomer niet meer speelbaar zijn via Messenger, maar Facebook heeft geen precieze datum voor de transitie vrijgegeven. Wel belooft het bedrijf dat spelers die nu via Messenger een game spelen niet worden afgesloten; de game blijft gewoon toegankelijk, terwijl de gameplay zelf wel van locatie verhuist.

Om het spelers gemakkelijk te maken om de overstap te maken krijgen Facebook-gebruikers notificaties met de stappen die ze moeten ondernemen voor de verhuizing. Ook gaat Facebook de spelers om feedback vragen.