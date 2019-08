Facebook: verwijderen nepnieuws politiek debat is niet onze taak

Facebook heeft te kennen gegeven geen nepnieuws te zullen verwijderen in een Australisch politiek debat. Volgens Facebook is het namelijk 'niet onze taak' om in te grijpen in een politiek debat als het gaat om nepnieuws en het eventueel verwijderen ervan.

Het gaat om een voorval dat plaatsvond tijdens de verkiezingscampagne in Australië, waarbij een van de politieke partijen een 'belasting op doodgaan' zou willen invoeren. Aangezien dit werd beschouwd als nepnieuws, vroegen politici van de Australische Labour-partij aan Facebook om content waarin over de death tax werd gesproken te verwijderen.

In een reactie, die is ingezien door The Guardian Australia, geeft Facebook echter aan zich niet te willen mengen in het debat. In het artikel van The Guardian wordt Facebook-topman Simon Milner geciteerd als: "het is niet onze rol om content die de ene kant van het politieke debat als vals beschouwd te verwijderen". Wel zouden de factcheckers van Facebook de gewraakte death tax-content als vals hebben beschouwd.

Alhoewel Facebook de afgelopen jaren strenger is gaan modereren op nepnieuws en andere vormen van misleidende content, lijkt het bedrijf zich dus buiten de politieke arena te willen houden. Overigens is de als vals aangemerkte content op Facebook wel minder zichtbaar gemaakt. In een reactie op het besluit van Facebook laten Australische politici weten dat Facebook transparanter moet zijn over hoe het content modereert op de website.