Federal Trade Commission onderzoekt of Facebook potentiële concurrenten opkocht

De Amerikaanse marktautoriteit FTC onderzoekt of Facebook techbedrijven opkocht voordat ze groot werden om zo potentiële concurrentie te voorkomen. Volgens de FTC kan het overnemen van dergelijke bedrijven in strijd zijn met het mededingingsrecht.

Dat schrijft The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Het onderzoek zou gericht zijn op de vraag of Facebook kleine techbedrijven opkocht om te voorkomen dat ze marktaandeel van Facebook zouden kunnen opsnoepen. Voor het onderzoek zou de Federal Trade Commission met verschillende oprichters van dergelijke techbedrijven hebben gesproken.

In de afgelopen vijftien jaar heeft Facebook volgens de FTC zo'n negentig bedrijven overgenomen. Daarbij horen socialemediabedrijven als WhatsApp en Instagram. Voorafgaand aan deze twee overnames moest de FTC toestemming verlenen. Bij de overname van Instagram waren er volgens bronnen van de WSJ zorgen over mogelijke schendingen van het mededingingsrecht. De waakhond was er toen echter niet van overtuigd een juridische strijd te kunnen winnen, vullen de bronnen aan. Bij kleinere overnames was volgens de WSJ geen toestemming van de FTC nodig.

Als de FTC vindt dat Facebook het mededingingsrecht heeft geschonden, zijn er verschillende maatregelen die de waakhond volgens de Amerikaanse krant aan het bedrijf kan opleggen. Zo kan de FTC besluiten dat bepaalde overnames moeten opereren als onafhankelijke bedrijven of kunnen er beperkingen worden opgelegd aan wat Facebook met de aanwinsten kan doen. Zulke maatregelen kunnen volgens de Amerikaanse krant tot rechtszaken leiden.

Facebook noch de FTC wilde tegenover The Wall Street Journal reageren op het onderzoek. Wel meldde Facebook bij de presentatie van de kwartaalcijfers van het bedrijf dat de waakhond nog een onderzoek was begonnen. De FTC kondigde in februari daarnaast aan een taskforce op te zetten om dergelijke overnames te onderzoeken.

Volgens de WSJ zei een FTC-directeur vorig jaar dat het vroegtijdig overnemen van mogelijk concurrerende bedrijven slecht is voor de concurrentie op de markt. De directeur erkende toen wel dat dergelijke overnames ook voordelen bieden; zo zouden grotere bedrijven de producten sneller op de markt kunnen brengen. Ook zouden start-ups minder waard kunnen zijn als grote bedrijven minder mogelijkheden hebben om ze over te nemen.

Het is niet voor het eerst dat de FTC een onderzoek naar Facebook begint. Zo werd vorige week bekend dat Facebook een boete van vijf miljard dollar moet betalen wegens diverse privacyschendingen. Ook moet het bedrijf 'grote veranderingen' in de bedrijfsstructuur doorvoeren.

Dit nieuwe FTC-onderzoek heeft overigens niets te maken met het onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Dit ministerie kondigde vorige week aan de marktdominantie van grote techbedrijven als Facebook te gaan onderzoeken. Hierbij zit de focus op hoe deze platforms aan hun macht zijn gekomen en of daarbij regels zijn overtreden. De Amerikaanse overheid onderzoekt daarnaast of er nieuwe wetten moeten komen om machtsmisbruik van grote techbedrijven tegen te gaan.