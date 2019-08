'Facebook gaat benadrukken eigenaar te zijn van Whatsapp en Instagram'

Het wordt binnenkort waarschijnlijk duidelijker dat Whatsapp en Instagram onderdeel uitmaken van Facebook. De beide diensten zouden respectievelijk 'Whatsapp from Facebook' en 'Instagram from Facebook' gaan heten, zo blijkt uit geruchten.

Dat meldt The Information, die stelt met drie mensen te hebben gesproken die kennis hebben van de plannen. Met de plannen moet het dus duidelijker worden dat zowel Whatsapp als Instagram eigendom zijn van Facebook, door het label van Facebook aan de naam toe te voegen.

De plannen zouden intern bij Facebook al zijn gecommuniceerd, maar dat zou niet bij iedereen in goede aarde zijn gevallen. The Information meldt dat er bij Facebook-medewerkers 'verwarring' is ontstaan nadat de beslissing werd bekendgemaakt. Dat komt waarschijnlijk ook omdat de teams van Facebook, Whatsapp en Instagram grotendeels onafhankelijk van elkaar werken en Facebook publiekelijk altijd heeft gezegd dat de diensten los van elkaar blijven bestaan.

Mocht Facebook de naamsverandering 'Whatsapp from Facebook' en 'Instagram from Facebook' daadwerkelijk doorvoeren, dan is de vraag wat de Amerikaanse autoriteiten daarvan vinden. Er loopt namelijk al een antitrustonderzoek naar Facebook, en daarnaast wordt er gekeken of Facebook potentiële concurrenten heeft opgekocht. Het onderzoek zou gericht zijn op de vraag of Facebook kleine techbedrijven opkocht om te voorkomen dat ze marktaandeel van Facebook zouden afpakken, waaronder dus Instagram en Whatsapp. Voor het onderzoek zou de Amerikaanse waakhond FTC met verschillende oprichters van techbedrijven hebben gesproken.