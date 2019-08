Afbeeldingen vermoedelijk Samsung Galaxy Book S komen uit

Er zijn afbeeldingen en details verschenen van wat vermoedelijk de Galaxy Book S van Samsung gaat worden. Het gaat om een dunne laptop, die mogelijk op mobiele hardware zoals een Snapdragon-processor gaat draaien.

De afbeeldingen en details zijn online gezet door de bekende telecominsider Evan Blass, die vaker als eerste onaangekondigde producten openbaart. Alhoewel hij tegenwoordig zijn Twitter-berichten niet meer openbaar plaatst, heeft The Verge de afbeeldingen en specificaties gekopieerd. Het gaat om een laptop met een unibody design, met aan de zijkant een 3,5mm- en usb-c-aansluiting. De behuizing en het toetsenbord zijn allemaal een kleur, en de laptop heeft dunne schermranden aan zijkant.

Volgens Blass gaat het om de Samsung Galaxy Book S, en dan gaat het waarschijnlijk om een opvolger van de vorig jaar uitgebrachte Galaxy Book 2. Alhoewel Blass verder geen specificaties bekendmaakt, is het aannemelijk dat de nieuwe versie dus vergelijkbare hardware heeft. De Galaxy Book 2 draait op de Snapdragon 850, waardoor Samsung voor de Galaxy Book S mogelijk kiest voor de nieuwere Snapdragon 855.

Wanneer Samsung de Galaxy Book S uit wil brengen is niet bekend. De Galaxy Book 2 werd vorig jaar in oktober aangekondigd, waardoor de release van de S-variant mogelijk in het najaar staat gepland.