Samsung maakt 960 gram wegende 13,3"-laptop met Snapdragon 8cx-soc

Samsung komt met de Galaxy Book S, een dunne en lichte Windows 10-laptop die voorzien is van een Qualcomm Snapdragon 8cx-soc. Dat is een op 7nm gemaakte ARM-processor met vier snelle en vier zuinige cores. De laptop komt vermoedelijk niet uit in de Benelux.

De Galaxy Book S weegt 960 gram, is 30,5cm breed en 20,3cm diep. De dikte varieert tussen 6,2 en 11,8mm volgens Samsung. De lichtgewicht laptop heeft een 13,3"-touchscreen met een resolutie van 1920x1080 pixels. De Snapdragon 8cx-soc wordt bijgestaan door 8GB lpddr4x-geheugen en 256 of 512GB flashopslag. Ook is er een micro-sd-kaartslot aanwezig waarin een kaartje van maximaal 1TB kan worden gestopt om de opslagruimte verder uit te breiden.

Samsung bracht eerder al de Galaxy Book 2 met Snapdragon 850-soc uit. Dat model was een tablet met toetsenbordcover. De nieuwe Book S heeft een clamshellontwerp zoals traditionele laptops dat hebben. Het is de eerste laptop met de Snapdragon 8cx-soc, die specifiek voor laptops is ontwikkeld. Qualcomm kondigde die soc eind vorig jaar aan. Lenovo heeft eerder al toegezegd om volgend jaar een laptop op basis van de 8cx uit te brengen.

Volgens Qualcomm is de 8cx net zo snel als Intel U-processors, terwijl hij minder verbruikt. De soc heeft snellere cores en een gpu die krachtiger is dan die van de Snapdragon 855 voor smartphones. Ook heeft de 8cx een geïntegreerde 4g-modem. Qualcomm biedt ook een platform aan voor laptops waarbij de 8cx wordt gecombineerd met een losse 5g-modem, maar Samsung gebruikt die niet in zijn laptop.

Verder heeft de Galaxy Book S stereoluidsprekers, een vingerafdrukscanner en een 720p-webcam. De 42Wh-accu is volgens Samsung goed voor een accuduur tot 23 uur bij het bekijken van video. Samsung brengt de dunne laptop in de herfst in een 'select aantal' landen uit, maar heeft nog geen prijs genoemd. De fabrikant verkoopt in de Benelux geen laptops.