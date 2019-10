Microsoft SQ1-soc uit Surface Pro X heeft acht 3GHz-cores en is op 7nm gemaakt

Microsoft heeft enkele details bekendgemaakt van de SQ1-soc die in de Surface Pro X terechtkomt. Het is een variant van de Snapdragon 8cx met cores die op 3GHz draaien, ook heeft de gpu meer rekenkracht. De chip wordt op 7nm gemaakt.

Bij de introductie van de Surface Pro X woensdagavond maakte Microsoft bekend dat er een ARM-soc in zit die in samenwerking met Qualcomm is gemaakt, maar exacte details ontbraken nog. In een interview met The Verge heeft de fabrikant een aantal nieuwe details bekendgemaakt.

Zo blijkt dat de cores van de SQ1 op 3GHz draaien. Het gaat om acht cores, vermoedelijk dezelfde Kryo 495-cores als in de Snapdragon 8cx-soc waarop de SQ1 is gebaseerd. Qualcomm kondigde die 8cx eind vorig jaar aan en heeft nooit de kloksnelheden bekendgemaakt, maar van apparaten waarin deze is verschenen, zoals Samsungs Galaxy Book S, is bekend dat de cores op 2,84GHz draaien.

Microsofts variant lijkt dus een wat hogere cpu-kloksnelheid te hebben en ook heeft de gpu meer rekenkracht. Microsoft spreekt zelf van 2,1tflops, terwijl Qualcomm voor de 8cx 1,8tflops opgeeft. Bovendien noemt Microsoft in de specsheet van de Surface Pro X de Adreno 685-gpu, terwijl er volgens Qualcomm in de 8cx een Adreno 680 zit. Het is niet duidelijk wat het verschil precies is. De extra rekenkracht is vermoedelijk het resultaat van een hogere gpu-kloksnelheid.

Volgens Tom's Hardware zijn de genoemde 2,1tflops vermoedelijk de fp16-prestaties, waarmee de voor games relevante fp32-prestaties uit zouden komen op 1,05tflops. Dat is vergelijkbaar met de rekenkracht van de Iris Plus-gpu in Intels Ice Lake-processors.

Door de hogere kloksnelheden verbruikt de SQ1 vermoedelijk meer dan de Snapdragon 8cx. De chip van Microsoft heeft een tdp van 7 watt, maar dat kan opgeschaald worden naar 15 watt bij zware belasting.

De Microsoft SQ1-soc ondersteunt lpddr4x-geheugen en wordt in de Surface Pro X gecombineerd met 8GB of 16GB ram. Microsoft brengt zijn tablet met ARM-processor op 19 november uit in Nederland en België voor een prijs vanaf 1149 euro.