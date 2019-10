Microsoft introduceert 7,3mm dunne Surface Pro X met ARM-chip en Surface Pro 7

Microsoft heeft woensdag nieuwe modellen in zijn Surface Pro-lijn van 2-in-1-apparaten aangekondigd. De Surface Pro X heeft een ARM-chip die Microsoft met Qualcomm ontwikkeld heeft. De Surface Pro 7 heeft onder andere usb-c.

Microsoft heeft de ARM-chip van de Surface Pro X de naam SQ1 gegeven. Deze heeft volgens het bedrijf 'het dna' van Snapdragon. Daarmee lijkt het om een variant van de Snapdragon 8cx te gaan die Qualcomm specifiek voor laptops heeft ontwikkeld. In een specsheet staat dat de SQ1-chip een Adreno 685-gpu heeft. De bestaande Snapdragon 8cx heeft de Adreno 680-gpu.

De chipset heeft een tdp van 7W maar Microsoft gaf bij de aankondiging geen cijfers over processorkracht of accuduur. De soc beschikt over een ai-engine die onder andere de gpu moet ontlasten bij bepaalde beeldbewerkingen. Er is ondersteuning voor snelladen en er is 4g-ondersteuning voor mobiel internet.

De stylus is oplaadbaar en kan in de behuizing van de Type Cover opgeborgen worden, boven het toetsenbord. De 2-in-1-heeft een 13"-scherm met een resolutie van 2880x1920 pixels en een pixeldichtheid van 267ppi. De Surface Pro X heeft een dikte van 7,3mm en weegt 762 gram. Het apparaat heeft twee usb-c-poorten, een webcam die in 4k video kan opnemen en twee microfoons met ruisonderdukking.

Er komen versies met 8 en 16GB lpddr4x-geheugen en 128, 256 of 512GB opslagruimte. De opslag is een vervangbare ssd. De Surface Pro X komt in november in de VS beschikbaar voor een startprijs van 999 dollar, omgerekend en met btw is dat 1104 euro.

Update, 21:38: Microsoft laat weten dat de Surface Pro X op 19 november in de Benelux uitkomt voor 1149 euro. De Pro 7 gaat op 22 oktober in de verkoop voor 899 euro.

Microsoft kondigde ook de zevende generatie van zijn Surface Pro aan, zonder veel details te melden. Duidelijk is wel dat de 2-in-1-apparaten over nieuwe Intel-chips beschikken en het 12,3"-scherm met resolutie van 2736×1824 pixels van de Pro 6 behouden. Nieuw is dat ze usb-c hebben naast de usb-a-poort. Die komt in de plaats van de mini-displayport en de eigen Surface Connector voor laden is dan ook bij de Surface Pro 7 nog aanwezig. In de VS is de convertible vanaf 22 oktober te bestellen.