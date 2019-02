Op zeven februari liggen Microsofts nieuwe Surface-producten in Nederland in de winkel. Het gaat dan om de Surface Pro 6, Surface Laptop 2 en Surface Studio 2. Dat werd ook wel tijd, want de aankondiging in de Verenigde Staten vond al in oktober 2018 plaats en in diezelfde maand kon je de nieuwe Surface-apparaten daar al kopen. Wij moesten wat langer wachten op de nieuwe Surface-tablets en laptops die eindelijk van een quadcoreprocessor zijn voorzien en nu ook in het zwart te krijgen zijn. Is dat genoeg reden om te upgraden? Wij hebben ze allebei getest.

Microsoft Surface Laptop 2

De Pro 6 en de Laptop 2 zijn, op de kleur na, van buiten ongewijzigd gebleven. De reviews die we over hun voorgangers hebben geschreven, zijn dus nog steeds van toepassing en daarin hebben we laptop en tablet uitgebreid bekeken. Voor wie geen zin heeft om door te klikken, beschrijven we beide systemen nog even in vogelvlucht.

De Laptop 2 wordt door Microsoft in grijs, rood, blauw en nu dus ook zwart geleverd. Die kleur ziet er wat ons betreft chique uit en biedt bovendien wat afwisseling tussen alle zilvergrijze ultrabooks die je tegenwoordig kunt kopen. Het opvallendste onderdeel van de behuizing is de 'c-cover', die van alcantara is gemaakt. Volgens Microsoft kun je het materiaal met een vochtig doekje schoonmaken, maar er zijn her en der op het web voorbeelden te vinden waarbij zweterige handpalmen leiden tot een vieze laptop waartegen geen doekje is opgewassen. Koop je een Surface Laptop, dan is het waarschijnlijk verstandig om dat materiaal regelmatig schoon te maken.

Iets anders dat opvalt, is het aantal aansluitingen; dat is namelijk beperkt. Je hebt de beschikking over een minidisplayport- en een usb-a-aansluiting, en that's it. Dat heeft tot gevolg dat je al snel naar een usb-hub moet grijpen als je bijvoorbeeld een kaartlezer en een externe harde schijf wil aansluiten. Een usb-c- of Thunderbolt-aansluiting, waarmee je de laptop bovendien zou kunnen opladen, zou een uitkomst zijn, maar volgens Microsoft was usb-c te verwarrend. Van die uitspraak is het bedrijf intussen teruggekomen, want de Suface Go en de Surface Book 2 zijn wel voorzien van usb-c. Microsoft gaat bovendien binnenkort een verloopkabeltje van de 'Surface-connector' naar usb-c verkopen. De Surface-connector zit aan de rechterkant van de laptop en kan ook worden gebruikt om een dock op aan te sluiten. De Surface-naar-usb-c-kabel kost in de VS 79 dollar en daarmee kun je de laptop via usb-c opladen met minimaal 12 volt en er kan beeld op 4k-resolutie bij 60Hz worden uitgestuurd.

Microsoft Surface Pro 6

De eerste Surface-tablets waren helemaal in het zwart uitgevoerd, maar vanaf de tweede generatie begon Microsoft de tablet ook met zilvergrijze kleuren te leveren, totdat het vanaf de Surface Pro 3 helemaal zilvergrijs werd. Met de Pro 6 is er dus weer een zwarte optie bijgekomen en die ziet er goed uit, hoewel dat een kwestie van smaak is.

Op de kleur na is het uiterlijk van de Pro 6, net als bij de Laptop 2, ongewijzigd gebleven en net als bij de Laptop missen we een usb-c-aansluiting. De behuizing is nog steeds van magnesium en voelt stevig aan. Het is wel raadzaam om krassen te vermijden, want een krasje op ons testexemplaar viel meteen behoorlijk op.

Verder is de Pro 6 natuurlijk voorzien van een kickstand, die traploos te verstellen is, en daaronder bevindt zich een micro-sd-lezer, mocht je de opslag willen uitbreiden. Hoewel de Surface Pro is gemaakt om in combinatie met een stylus te worden gebruikt, is dat een accessoire van een euro of negentig. Wat we helemaal jammer vinden, en we zeggen dit in elke Surface-review, is dat het toetsenbordje niet wordt bijgeleverd. De Type Cover kost 150 euro extra voor de goedkoopste uitvoering. Die doet dan wel meteen ook dienst als schermafdekking voor als je onderweg bent en er zitten een prima touchpad en toetsenbordverlichting in. Zonder Type Cover ontneem je jezelf wel heel veel functionaliteit, helemaal nu de Surface Pro van snelle hardware is voorzien, waardoor het gebruik van de tablet als puur 'touchscreenapparaat' zonde is.