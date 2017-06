Sinds 2008 was de naam 'Surface' bij Microsoft synoniem voor 'tablets' en dan in het bijzonder tablets met een toetsenbordje en een kickstand. Dankzij het toetsenbord en de kickstand kon je de tablet al prima als laptop gebruiken, maar het duurde tot 2016 voordat Microsoft de volgende stap zette met de Surface Book. De Surface Book bevat in principe ook een tablet, maar doordat een gedeelte van de hardware en accu zich in het toetsenbord bevinden, is het systeem er vooral op gericht om in samengevoegde toestand te worden gebruikt.

De volgende stap werd in mei aangekondigd; met de Surface Laptop bouwde Microsoft eindelijk een 'echte' laptop voor degene die niet op een convertible als de Surface Pro zit te wachten en voor wie de Surface Book te duur is. De Surface Laptop is vanaf 1150 euro te krijgen en wordt dan geleverd met een nieuw besturingssysteem: Windows 10S.

Wat kun je wel en niet met Windows 10S en hoe presteert Microsofts eerste echte laptop? We ontvingen de uitvoering met een Core i5-7200U-processor, 8GB geheugen en een 256GB-ssd, en zochten dat allemaal uit.