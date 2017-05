Door Arnoud Wokke, woensdag 31 mei 2017 20:15, 66 reacties • Feedback

Microsoft werkt volgens een nieuw gerucht aan een volgend apparaat met Windows 10 Mobile. De laatste smartphone van het Redmondse bedrijf met het mobiele besturingssysteem kwam meer dan een jaar geleden uit en tot nu toe was er geen zicht op een opvolger.

Microsoft is de hardware intern aan het testen, meldt Brad Sams op de site van Microsoft-insider Paul Thurrott. Het gaat om een apparaat dat 'nieuwe ervaringen' mogelijk maakt, vermoedelijk een combinatie van een smartphone en tablet of smartphone en laptop. Eerder deze maand zei Microsoft-directeur Satya Nadella dat als Microsoft weer een smartphone maakt, die een nieuwe categorie moet creëren.

Voor het apparaat is Microsoft gestart met een nieuwe uitgave van Windows 10 Mobile. Deze zou niet langer compatibel zijn met apps die gemaakt zijn op basis van Silverlight. Daarmee zouden sommige oude apps in de Windows Store niet meer functioneren op dit nieuwe apparaat. Sams meldt dat er nog niets vaststaat en dat er dus nog het nodige kan veranderen.

Er zijn afgelopen jaren veel geruchten geweest over een Surface Phone, maar tot nu toe heeft Microsoft zo'n apparaat niet gepresenteerd en de laatste maanden zijn er geen foto's of details van dat apparaat verschenen.

Tweakers zei begin vorig jaar in een achtergrondverhaal over de toekomst van Windows Phone dat Microsoft in de richting dacht om van smartphones desktops te maken. Sinds die tijd heeft het bedrijf aangekondigd dat het emulatie van win32-programma's van Windows-computers mogelijk gaat maken op apparaten met een Snapdragon 835-soc van Qualcomm. Die ARM-soc zit in huidige smartphones.

De laatste smartphone die Microsoft zelf uitbracht is de Lumia 650 van maart 2016. Daarvoor bracht het onder meer de 550, 950 en 950 XL uit. Microsoft nam enkele jaren geleden de telefoontak van Nokia over om smartphones te maken.