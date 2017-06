Door Arnoud Wokke, woensdag 14 juni 2017 20:48, 32 reacties • Feedback

Een Italiaanse site heeft screenshots gepubliceerd van wat de komende versie van Windows 10 Mobile zou zijn. Er zijn veel wijzigingen te zien in onder meer het startscherm, notificatiecentrum en in Continuum, de functie om de telefoon als desktop te gebruiken.

Het gaat om een interne build van Microsoft die lang niet klaar is voor dagelijks gebruik, meldt Aggiornamenti Lumia. In de screenshots is te zien dat het live tiles op het startscherm net als op de desktop submenu's kunnen krijgen. Zo is het mogelijk om apps vanaf het startscherm te verwijderen. Ook zijn er grotere tiles mogelijk dan nu kan in Windows 10 Mobile en werkt het startscherm ook in landscape.

In Continuum is het mogelijk om apps in vensters te draaien, iets dat met de huidige versie niet kan. Het notificatiecentrum toont meldingen zoals die ook de desktop verschijnen en er zitten wijzigingen in de manier waarop gebruikers via het toetsenbord emoji's kunnen toevoegen.

De build heeft nog veel problemen. Zo is er veel lag, werkt Continuum via Miracast slecht en kunnen gebruikers van de build niet bellen of sms'en met de telefoon. De site heeft de build niet online gezet. Hij werkt op een Lumia 950 XL, een telefoon die Microsoft eind 2015 uitbracht.

Windows 10 Mobile krijgt CShell, waarmee het de shell gaat delen met de desktopversie van Windows. Het is niet voor het eerst dat er beeldmateriaal online verschijnt van de volgende versie van Windows 10 Mobile. Windows Central postte vorige week materiaal van een interne build.