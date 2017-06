Deel broncode Windows 10 stond tijdelijk online

De broncode van Windows 10 is mogelijk uitgelekt. Het zou gaan om niet-openbare installatie-images en 'softwareblauwdrukken', schrijft The Register. Met de broncode in handen kunnen kwaadwillenden makkelijker ernstige kwetsbaarheden in het os opsporen en uitbuiten.

Volgens The Register gaat het om 32TB aan data, hoewel de website waar de data op stond, BetaArchive.com, zegt dat dat een misrekening is en het om 1,2GB gaat. Daarom zou het dus ook niet kunnen gaan om de volledige broncode van Microsofts nieuwste besturingssysteem. De site stelt dat The Register waarschijnlijk aan die 32TB komt door de formaten van alle oude bètaversies van Windows 10 bij elkaar op te tellen, maar die bètaversies vormen helemaal geen gevaar voor Microsoft en het os.

Wel bevestigt de administrator van de website dat het om de Shared Source Kit gaat, een softwarepakket dat alleen bestemd is voor vertrouwde zakenpartners van Microsoft, zoals grote bedrijven, systeembouwers en overheden. Microsoft heeft zelf tegenover The Register ook bevestigd dat het gaat om een deel van de Shared Source.

Het zou onder andere gaan om drivers, PnP-code, usb- en wifi-stacks, opslagdrivers en OneCore-kernelcode voor arm. Ook zou de Windows 10 Mobile Adaptation Kit erbij zitten. Die wordt gebruikt om het os draaiende te krijgen op mobiele apparaten. Volgens The Register dateren de gegevens van maart van dit jaar. Het is momenteel onduidelijk of de data in handen van kwaadwillenden zijn gekomen. Volgens BetaArchive is de arrestatie van twee Britten die meerdere pogingen hebben gedaan om Microsoft te hacken niet gerelateerd aan deze zaak.