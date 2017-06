Ontwikkeling OpenIV-modtool voor GTA V weer hervat

OpenIV, de modtool voor Grand Theft Auto V die onlangs een cease & desist-brief van GTA-uitgever Take-Two opleverde, is toch weer in ontwikkeling. Het ziet ernaar uit dat de modontwikkelaars en de makers van de game tot een overeenkomst gekomen zijn.

Dat de ontwikkeling van OpenIV doorgaat is niet geheel onverwacht. Uitgever Take-Two en ontwikkelaar Rockstar Games hebben vanaf het begin benadrukt dat zij een probleem hebben met modificaties dan wel cheats in het multiplayerelement van GTA V, maar in de singleplayer mag een modder doen wat hij wil. OpenIV is gemaakt voor singleplayermods.

Waar de schoen dan wel wringt, is bij waar OpenIV gebruikt kan worden. T2 en Rockstar zijn van mening dat OpenIV wel een gevaar voor de mp kan vormen en de OpenIV-devs ontkennen dat, hoewel de hoofdontwikkelaar later tegenover Motherboard toch erkende dat er een mogelijkheid is dat OpenIV na aanpassingen in multiplayer gebruikt zou kunnen worden.

In het stuk op Motherboard staat ook genoemd dat Rockstar in contact staat met de OpenIV-ontwikkelaars met het doel om samen een gulden middenweg te vinden. De op vrijdag gepubliceerde update voor OpenIV lijkt te signaleren dat dat nu gelukt is.

Gebruikers kunnen met OpenIV bijvoorbeeld nieuwe, in het echt bestaande auto's in de game plaatsen. Ook kunnen zaken als de physics en het gedrag van projectielen aangepast worden. De tool is erg geliefd bij de GTA V-gemeenschap. Nadat Take-Two de ontwikkelaars dwong om de tool offline te halen, reageerden fans door massaal negatieve recensies op de Steam Store-pagina achter te laten en een petitie op te stellen, die roept om het terugdraaien van het besluit en inmiddels meer dan 75.000 maal is ondertekend.

Take-Two, noch Rockstar Games, noch de OpenIV-ontwikkelaars hebben commentaar geleverd over de update voor de modtool. Mogelijk volgt dat commentaar binnenkort nog. Intussen gaan Take-Two en Rockstar onverminderd achter de makers van echte multiplayercheattools aan.