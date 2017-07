OpenIV-modtool voor GTA V is weer beschikbaar

OpenIV, de modtool voor Grand Theft Auto V die onlangs door druk van uitgever Take-Two is offline is gehaald, is weer beschikbaar en kan worden gedownload. Waarschijnlijk is dit het gevolg van een eerdere overeenkomst tussen de modontwikkelaars en de makers van GTA V.

De downloadknop voor de modtool is inmiddels weer beschikbaar. De makers laten op de website weten dat de ontwikkeling van OpenIV zal worden voortgezet als normaal. Daarbij danken ze de community, die ze omschreven als een kleine, maar zeer mondige en vastberaden groep. De makers van de modtool suggereren dat deze community door hun druk op Rockstar Games ervoor heeft gezorgd dat OpenIV weer beschikbaar is.

De makers van de modtool laten ook weten dat OpenIV in het verleden nooit het modificeren van GTA Online heeft ondersteund en dat in de toekomst ook niet gaan gebeuren. Het team achter OpenIV zegt hun ontwikkelingswerk voort te zetten op basis van het beleid van Rockstar inzake modding. De ontwikkelaars laten ook weten dat de mod 'Liberty City in GTA V' niet zal worden uitgebracht omdat het in strijd zou zijn met dit beleid van Rockstar. Het team zegt hier niet blij mee te zijn, omdat de ontwikkeling van deze mod een grote drijfveer was voor hun motivatie om de OpenIV-functionaliteit te blijven ontwikkelen.

Op 14 juni werd de OpenIV-modtool offline gehaald na een dwangbevel van uitgever Take-Two. De ontwikkelaars besloten geen juridische procedure te starten en gehoor te geven aan het verzoek in de cease and desist-brief. Gebruikers die OpenIV toen openden kregen een bericht te zien waarin hen werd opgeroepen om de software te verwijderen. Enkele dagen later gaf Rockstar Games aan dat de modtool offline werd gehaald, omdat het valsspelen makkelijker zou maken in het multiplayergedeelte. De ontwikkelaars hebben dit met klem ontkend. Ook haalde Take Two de betaalde cheattool voor GTAOnline van het web.

Op 24 juni werd bekend dat de ontwikkeling van de modtool weer werd hervat. Waarschijnlijk zijn de modontwikkelaars en de makers van de game tot een overeenkomst gekomen. Dat de ontwikkeling van OpenIV weer is opgestart komt niet geheel onverwacht. Uitgever Take-Two en ontwikkelaar Rockstar Games hebben vanaf het begin benadrukt dat zij een probleem hebben met modificaties of cheats in het multiplaygedeelte van GTA V, maar in de singleplayer mag een modder doen wat hij wil.

De tool stelt gebruikers in staat om aanpassingen te maken aan het singleplayeronderdeel van de pc-versie van de games. Zo is het mogelijk om 3d-modellen van bijvoorbeeld auto's te vervangen, of om machinima-video's te maken. Ook kunnen zaken als de physics en het gedrag van projectielen aangepast worden. De tool is erg geliefd bij de GTA V-gemeenschap.