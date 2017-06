Door Julian Huijbregts, donderdag 15 juni 2017 08:11, 23 reacties • Feedback

Submitter: CriticalHit_NL

De makers van de populaire modtool OpenIV voor GTA V hebben een cease and desist-brief gekregen van uitgever Take-Two. De ontwikkelaars hebben besloten geen juridische procedure te starten en gehoor te geven aan het verzoek om te stoppen. De tool is offline gehaald.

Gebruikers die OpenIV openen krijgen een bericht te zien waarin wordt aanbevolen om de software te verwijderen. De ontwikkelaars van de modtool kregen op 5 juni het verzoek van Take-Two om te stoppen met hun tool. Hoofdontwikkelaar GooD-NTS zegt in een forumpost dat het team het tot een rechtszaak zou kunnen laten komen, om te bewijzen dat modden onder fair use valt en dat de tool dus legaal zou zijn. Hij stelt dat dit niet zal gebeuren, omdat een rechtszaak veel tijd en moeite zal kosten, terwijl het in het beste geval enkel een nieuwe status quo oplevert.

De ontwikkelaar stelt dat het modden van Grand Theft Auto altijd een grijs gebied was, maar dat OpenIV opereerde op een zo juist mogelijke manier. Bij de ontwikkeling van de tool door middel van reverse engineering werd nooit originele data of code uit de game naar buiten gebracht en de modtool kon niet gebruikt worden om GTA Online aan te passen.

OpenIV bestond bijna tien jaar en werd ook al voor eerdere Grand Theft Auto-games gebruikt. De tool stelde gebruikers in staat om aanpassingen te maken aan het singleplayeronderdeel van de pc-versie van de games. Zo is het mogelijk om 3d-modellen van bijvoorbeeld auto's te vervangen, of om machinima-video's te maken.

GTA-ontwikkelaar Rockstar stond in het verleden zelf niet negatief tegenover mods. Zo plaatste de ontwikkelaar in de afgelopen jaren een aantal berichten over mods gemaakt door de community op zijn eigen website. Ook verduidelijkte Rockstar in 2015 dat gebruikers geen ban zullen krijgen als ze het singleplayergedeelte van GTA V aanpassen. Daarbij zei Rockstar de creativiteit van modders te waarderen. Uitgever Take-Two lijkt de enige partij te zijn die zich verweert tegen de OpenIV-software.