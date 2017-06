Door Julian Huijbregts, donderdag 15 juni 2017 08:28, 22 reacties • Feedback

Er zijn foto's online verschenen die de komende Meizu Pro 7-smartphone tonen. Aan de achterkant van het toestel zit een klein schermpje van elektronische inkt. Daarop kan informatie zoals de tijd en het weer getoond worden.

De foto's zijn verschenen op Weibo, meldt onder andere Techdue. In de nieuwste foto is het toestel in actie te zien. Alleen de achterkant wordt getoond en daar is te zien dat het toestel twee camera's heeft, met daaronder het schermpje van elektronische inkt. Waarschijnlijk kan dit schermpje ook voor notificaties worden gebruikt.

Eerder verscheen er al een render online waarop het E ink-schermpje was te zien. Ook toonde een foto een deel van de behuizing met daarin een uitsparing voor het tweede scherm. Het is niet de eerste keer dat een smartphonefabrikant een scherm van elektronische inkt toevoegt; het Russische Yota maakte twee toestellen met aan de achterkant een E Ink-scherm. Daarbij ging het om een groter scherm.

Volgens geruchten wordt de Meizu Pro 7 over een paar weken aangekondigd en krijgt de smartphone een Helio X30-soc van MediaTek. Mogelijk komt er ook een grotere Plus-variant met een Samsung Exynos 8890, de soc uit de Samsung Galaxy S7. Voorganger Meizu Pro 6 had een drukgevoelig oledscherm en een Helio X25-soc. De later uitgebrachte Plus-variant had de Exynos 8890-soc aan boord.