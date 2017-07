Meizu kondigt Pro 7-smartphone met klein scherm op achterkant op 26 juli aan

De Chinese fabrikant Meizu gaat de nieuwe Pro 7-smartphone op 26 juli presenteren. De telefoon kenmerkt zich door een klein tweede scherm op de achterkant. Waarschijnlijk betreft het een lcd-scherm, dat waarschijnlijk de tijd kan weergeven en mogelijk ook voor selfies kan worden gebruikt.

De Chinese elektronicafabrikant heeft op Twitter laten weten dat de telefoon op 26 juli wordt gepresenteerd tijdens een persconferentie. Mogelijk onthult Meizu dan ook de grotere variant, de Pro 7 Plus, maar daar heeft de fabrikant nog niets over gezegd. Er is nog weinig officiële informatie over beide telefoons bekend, maar volgens geruchten krijgen beide smartphones een klein tweede scherm op de achterkant in de linkerbovenhoek, direct onder de dubbele camera.

Er doen verschillende geruchten de ronde over het tweede scherm op de achterkant. Zo werd eerder deze maand gespeculeerd dat het zou gaan om een lcd-schermpje dat niet alleen kan worden gebruikt om de tijd weer te geven en notificaties te tonen; het kleurenscherm zou ook kunnen worden gebruikt als elektronische zoeker om selfies met de primaire camera op de achterkant te maken. Mogelijk zouden er ook games zoals Pacman op gespeeld kunnen worden, zoals op een foto te zien is.

In juni werd op basis van foto's gespeculeerd dat het om een E Ink-schermpje zou gaan. Het is niet de eerste keer dat een smartphonefabrikant een scherm van elektronische inkt toevoegt; het Russische Yota maakte twee toestellen met aan de achterkant een E Ink-scherm. Daarbij ging het om een groter scherm.

Zowel de Meizu Pro 7 en de Pro 7 Plus zullen waarschijnlijk grotendeels vergelijkbaar zijn qua ontwerp en specificaties. Volgens Android Central krijgt de Pro 7 een Helio X30-soc van MediaTek en een 5,2"-scherm met een 1080p-resolutie. De Pro 7 Plus krijgt mogelijk een Exynos 8895 als soc en een 5,5"-scherm. Beide toestellen hebben waarschijnlijk een dubbele camera op de achterkant, met 12-megapixelsensoren. De voorganger van de Pro 7, de Meizu Pro 6, had een drukgevoelig oledscherm en een Helio X25-soc. De later uitgebrachte Pro 6 Plus-variant had de Exynos 8890-soc aan boord.