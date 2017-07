'Lek biedt eenvoudige toegang tot MySpace-accounts'

Beveiligingsonderzoeker Leigh-Anne Galloway ontdekte tijdens het verwijderen van haar MySpace-account dat accounts van anderen eenvoudig over te nemen zijn. De methode maakt gebruik van de functie voor accountherstel.

Galloway schrijft dat er een mogelijkheid bestaat om een MySpace-account te herstellen, ook al is er geen toegang meer tot een e-mailadres. Zij vond deze mogelijkheid toen zij haar eigen account wilde verwijderen. Op de desbetreffende pagina is het mogelijk om het wachtwoord van een account opnieuw in te stellen door een aantal gegevens in te vullen, waaronder naam, geboortedatum, gebruikersnaam, postcode en stad. De pagina wekt de indruk dat het verzoek door een persoon wordt gecontroleerd.

De onderzoeker ontdekte dat het echter alleen was vereist om de naam, gebruikersnaam en geboortedatum in te vullen. Het huidige e-mailadres wordt daarbij niet gevalideerd. Galloway stelt dat het vrij eenvoudig is om aan de hand van publieke gegevens de benodigde data te achterhalen en zo toegang te krijgen tot willekeurige accounts. Zo komt de gebruikersnaam voor in de url van een profiel en zijn de naam en geboortedatum op andere manieren te achterhalen.

Ze meldde haar bevindingen aan MySpace, maar kreeg alleen een automatisch antwoord. Omdat verder antwoord uitbleef, heeft ze nu haar ontdekking gepubliceerd. Daarbij verwijst ze naar het datalek dat in 2016 aan het licht kwam en waarbij 360 miljoen accountgegevens waren uitgelekt. In de periode daarna zei MySpace dat er maatregelen werden genomen om de beveiliging te verbeteren. Hoewel MySpace als sociaal netwerk niet meer relevant is, is de beveiliging dat wel, aldus Galloway.