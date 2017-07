Procureur-generaal Australië gaat in gesprek met Apple over encryptiewetgeving

De Australische procureur-generaal, George Branding, heeft deze week gesprekken met Apple over wetsvoorstellen die technologiebedrijven verplichten toegang te geven tot door encryptie beveiligde berichten van verdachte criminelen en terroristen.

Het doel van de gesprekken is om tot overeenstemming te komen, zodat technologiebedrijven zoals Apple meewerken aan het geven van toegang tot informatie van verdachten die door encryptie is beveiligd. Brandis hoopt dat Apple op vrijwillige basis toestemt met het geven van toegang tot de versleutelde gegevens, maar hij heeft al aangegeven dat als een samenwerkingsovereenkomst met Apple uitblijft, dat er wetgeving wordt geïntroduceerd die bedrijven als Apple kan dwingen om toegang tot de gewenste informatie te geven. De Australische minister-president Malcolm Turnbull heeft onlangs gezegd dat de toegang tot versleutelde informatie niet zal worden afgedwongen via een verplichting voor bedrijven om backdoors in te bouwen.

De nieuwe wetgeving die mogelijk wordt geïntroduceerd, zal worden gebaseerd op de Investigatory Powers Act uit het Verenigd Koninkrijk. Deze wet verplicht operators om de mogelijkheid te bieden om communicatie en secondaire data 'bijna realtime' te verstrekken bij rechtmatige verzoeken daartoe. Verder moeten aanbieders waar mogelijk de elektronische bescherming, die zij zelf hebben toegepast op de communicatie, kunnen verwijderen. Ook moeten aanbieders de communicatie kunnen onderscheppen van tot aan 1 van elke 10.000 personen aan wie de diensten geleverd worden.

Onlangs heeft minister-president Turnbull gezegd dat zijn land de toegang tot versleutelde communicatie wil afdwingen. Daartoe wil de Australische overheid zijn wetten moderniseren zodat internetbedrijven kunnen worden gedwongen om mee te werken. Turnbull zei dat Australië niet kan toestaan dat terroristen, pedofielen en drugshandelaars 'in het donker' kunnen opereren op internet. Volgens hem moeten de regels die voor telecombedrijven gelden om medewerking af te dwingen bij het opvragen van communicatie, ook gelden voor bedrijven als Facebook, Google, WhatsApp en Telegram.

Bedrijven als Apple en Facebook hebben zich uitgesproken tegen de mogelijk nieuwe wetgeving. Volgens hen vraagt Australië het onmogelijke, omdat end-to-end-encryptie ervoor zorgt dat bij online berichtenverkeer alleen de zender en de ontvanger in staat zijn om de versleutelde informatie te ontsleutelen. De bedrijven claimen dat het verzwakken van de encryptietechnologie, bijvoorbeeld door het inbouwen van backdoors, de veiligheid voor alle gebruikers zou verzwakken. Bovendien stellen Apple en Facebook dat overheden niet in staat zijn om criminelen tegen te houden, ingeval zij in andere staten hun eigen encryptietechnologieën ontwikkelen.