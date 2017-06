Door Sander van Voorst, maandag 19 juni 2017 10:30, 22 reacties • Feedback

Het Europees Parlement heeft het voorstel van de nieuwe ePrivacy-richtlijn voorzien van een aantal amendementen die ervoor moeten zorgen dat communicatie wordt beschermd. Zo wil het Europarlement het gebruik van end-to-endencryptie verplichten en backdoors verbieden.

De LIBE -commissie van het Europarlement heeft het voorstel in kwestie vorige week ingediend. Daarin worden enkele amendementen genoemd die tot betere bescherming van communicatie moeten leiden. Zo vermeldt amendement 116 bijvoorbeeld dat aanbieders van elektronische communicatiediensten moeten zorgen voor maatregelen tegen onbevoegde toegang tot communicatie. Een mogelijke maatregel is end-to-endencryptie. Daarnaast beschrijft het amendement een verbod op het ontsleutelen, reverse engineeren, of in de gaten houden van versleutelde communicatie.

Een derde eis is dat lidstaten aanbieders van communicatiediensten geen verplichting opleggen die tot gevolg heeft dat de beveiliging en encryptie van hun netwerken of diensten worden verzwakt. Een advocaat legde eerder aan Bloomberg uit dat het LIBE-document veel invloed kan hebben, omdat het de onderhandelingspositie van het Europarlement vastlegt. De Raad komt later met een eigen voorstel, waarin waarschijnlijk een gematigder standpunt wordt ingenomen. Hij legt aan het persbureau uit dat de positie van het Europarlement overeenkomt met die van de Artikel 29-werkgroep, waarin alle EU-privacywaakhonden zijn verenigd.

Het voorstel vraagt ook om betere bescherming tegen wifi- en bluetooth-tracking, iets waarover de werkgroep al eerder zijn zorgen had geuit. De regelgeving in kwestie is de ePrivacy-verordening, die een nieuwe verzameling regels op Europees niveau introduceert. De regels met betrekking tot browserinstellingen die cookiemuren moeten vervangen, maken eveneens deel uit van de wetgeving. De verordening moet de huidige ePrivacy-richtlijn vervangen om de regels in overeenstemming te brengen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die in 2018 van kracht wordt.