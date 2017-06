Door Julian Huijbregts, maandag 19 juni 2017 09:34, 13 reacties • Feedback

Intel heeft bekendgemaakt dat het stopt met de ontwikkeling en verkoop van zijn ontwikkelbordjes Galileo, Edison en Joule. Laatstgenoemde is minder dan een jaar oud. Het is niet duidelijk of er nog nieuwe internet-of-thingsontwikkelbordjes komen van Intel.

De productie- en verkoopstop wordt gemeld via product change notifications op de Intel-website, meldt Hardware.info. Voor alle bordjes op basis van de platforms Galileo, Edison en Joule geldt dat ze nog tot 16 september te bestellen zijn. Ook daarna kunnen bestellingen geplaatst worden, maar die orders kunnen dan niet meer gewijzigd of teruggezonden worden. Uiterlijk 16 december zal Intel de laatste ontwikkelbordjes leveren.

Intel geeft in de aankondigingen geen reden waarom het stopt met de verkoop van ontwikkelbordjes. De stop lijkt plotseling, omdat Intel de Joule-bordjes tijdens zijn IDF-conferentie in augustus vorig jaar voor het eerst toonde. Joule werd gepresenteerd in twee varianten: de 550X en de 570X, beide uitgerust met vier Atom Goldmont-cores, respectievelijk een T5500 en een T5700. De kleine bordjes zijn voorzien van ac-wifi en bluetooth 4.1, 3 of 4GB lpddr4 en 8 of 16GB emmc-geheugen.

De Joule-bordjes hebben een aparte asic voor dieptevisie; dat zou ze geschikt maken voor robots, vr en ar, drones en computer vision. Ook zijn de bordjes compatibel met RealSense-camera's van Intel. Joule volgde de Galileo- en Edison-bordjes op, die rond 2014 werden geïntroduceerd. Galileo maakte gebruik van een Intel Quark-soc, een goedkope x86-processor. Intel werkte samen met Arduino bij het maken van het bordje.