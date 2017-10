ARM hielp Arduino-oprichters bedrijf terug te krijgen

Arduino heeft een samenwerkingsverband met ARM aangekondigd. Volgens de oprichters van Arduino hielp dit hen het bedrijf weer in eigen handen te krijgen. Twee ARM-medewerkers zijn toegetreden tot het bestuur van Arduino.

Arduino meldt een partner gezocht te hebben om ervoor te zorgen dat de oorspronkelijke oprichters het bedrijf weer in eigendom kregen en die gevonden te hebben in ARM. Volgens Massimo Banzi, een van de oprichters van Arduino, is ARM een 'ondersteunende partner' die de complete autonomie bij het team van Arduino en de community laat.

De oprichters van het oorspronkelijke Arduino zijn Massimo Banzi, David Cuartielles, David Mellis en Tom Igoe. Hun poging het bedrijf weer in handen te krijgen begon bij het verkrijgen van de merknaam. Twee jaar lang waren Arduino LLC, van de oprichters, en Arduino SRL in een juridisch gevecht verwikkeld over het eigendom van de Arduino-merknaam. Een jaar geleden troffen de partijen een schikking, waarna er een enkel bedrijf met de naam Arduino AG overbleef.

De ceo werd Federico Musto van Arduino SRL, die eveneens een meerderheidsbelang in Arduino AG had. De oorspronkelijke oprichters, verenigd in het bedrijf BCMI, slaagden er in juli van dit jaar in om het volledig eigendom over Arduino AG te verkrijgen, naar nu blijkt met hulp van ARM.

"ARM herkent onafhankelijkheid als een kernwaarde bij Arduino", stelt Banzi, die claimt dat er geen sprake zal zijn van een lock-in met de ARM-architectuur. Details geeft hij verder niet over de samenwerking, noch over de aard van de hulp van ARM. Tegenover Hackaday laat Banzi weten dat het in ieder geval niet om een overname of investering gaat, wat de mogelijkheid van bijvoorbeeld een schenking of garantstelling openlaat.

Daarnaast is duidelijk dat twee medewerkers van ARM in het bestuur van Arduino zitting nemen. Onlangs kondigde Arduino twee iot-boards voor LoRa-netwerken met ARM Cortex-M0+ processor aan, de Arduino MKR WAN 1300 en MKR GSM 1400. Arduino benadrukt nu dus ook van andere architecturen gebruik te blijven maken.