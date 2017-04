Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 28 april 2017 15:23, 12 reacties • Feedback

LeMaker heeft een ontwikkelboard gepresenteerd die over een Kirin 960-octacore beschikt. De fabrikant heeft de HiKey 960 in samenwerking met Huawei en Google ontwikkeld voor gebruik in combinatie met Android.

Het ontwikkelbord is met name gericht op Android-ontwikkelaars die functionaliteit in combinatie met sensoren of andere hardware willen testen, maar het kan ook voor point-of-sale-systemen en robotica gebruikt worden. Dat meldt Linaro, dat naast LeMaker, Huawei en Google een van de initiatiefnemers achter de ontwikkeling is; het bedrijf richt zich op het vergroten van het ARM-ecosysteem.

Het bordje bevat een Kirin 960-soc van Huawei, die over vier Cortex A73- en vier Cortex A53-cores beschikt. De gpu is de Mali G71 MP8. Verder is er 3GB lpddr4 en 32GB ufs-opslag aanwezig. Ook is er ondersteuning voor wifi-n en bluetooth 4.1. Wat betreft de aansluitmogelijkheden zijn pci-e 2.0, 2x usb 3.0, usb 2.0 en hdmi aanwezig, evenals een 40 pins ls- en 60 pins hs-connector.

Het bord is een stuk krachtiger dan bijvoorbeeld de RaspBerry Pi of de Arduino, maar met een prijs van 239 dollar ook een stuk duurder. Volgens PCWorld verschijnt het bord in mei in Europa. Google heeft documentatie online staan over gebruik van de HiKey-bordjes in combinatie met Android.