Door Julian Huijbregts, vrijdag 26 mei 2017 14:34, 0 reacties • Feedback

ARM presenteert op maandag de Cortex-A75- en Cortex-A55-microarchitectuur. Ook toont de Britse processorarchitectuurmaker tijdens zijn ARM Tech Day de Mali G72-gpu. Dat blijkt uit slides van de presentatie, die vrijdag online zijn verschenen.

Volgens de slides, die door VideoCardz online zijn gezet, is de Mali G72-gpu 25 procent efficiënter en biedt de opvolger van de G71 tot 1,4 keer de prestaties. De gpu zou geschikt zijn voor mobiele vr en ondersteunt technieken als foveated rendering. Samsung gebruikt de huidige G71-gpu in zijn Exynos 8895-soc voor de Galaxy S8 en S8 Plus. Ook Huawai gebruikt de gpu in zijn high-end Kirin-socs.

De Cortex-A75 is de nieuwe microarchitectuur voor cores met hoge prestaties. Deze moet in smartphones zo'n 20 procent sneller zijn dan socs op basis van de A73-architectuur. ARM toont een Geekbench-score waarin de A75 een score haalt die 34 procent hoger is dan die van de A73.

Ook tonen de slides de Cortex-A55, een microarchitectuur voor midrange-socs, als opvolger van Cortex-A53. De Geekbench-score is 21 procent hoger volgens ARM, terwijl de efficiëntie met 15 procent zou zijn toegenomen. Cortex-A55-kernen kunnen in meerdere configuraties toegepast worden, bijvoorbeeld in een octacore-opstelling.

Er zijn al verschillende socs die acht Cortex-A53-kernen gebruiken, maar die bestaan uit twee clusters van ieder vier cores. Met de nieuwe A55-architectuur worden ook echte octacores mogelijk. De slides tonen bovendien aan hoe de nieuwe cores toegepast kunnen worden in de DynamIQ-opstelling. Die presenteerde ARM al eerder, als een opvolger van zijn big.Little-configuratie.