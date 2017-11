ARM presenteert Mali-beeldprocessor voor 4k-weergave op 120Hz

ARM heeft de Mali-D71 aangekondigd, een beeldprocessor die geoptimaliseerd is voor vr- en hdr-toepassingen en weergave van 4k-video op 120Hz mogelijk maakt. Daarnaast presenteert ARM Assertive Display 5, voor hdr en betere weergave in direct zonlicht.

ARM heeft de Mali-D71 opgetrokken rond zijn nieuwe Komeda-beeldarchitectuur en tegelijk met de processor kondigt het bedrijf de Assertive Display 5- en MMU-600-onderdelen aan, die gecombineerd kunnen worden met de beeldprocessor. De Mali-D71 is bedoeld voor smartphones en moet de gpu en cpu ontlasten bij grafische taken. De MMU-600 is bedoeld voor geheugenbeheer.

Waar de vorige generatie geoptimaliseerd was voor 4k90Hz-weergave, moet de combinatie van de DP71 met MMU-600 4k120Hz-beelden af kunnen handelen. Daarnaast is de latency verlaagd en de pixeldoorvoer verdubbeld. De combinatie neemt bovendien een 55 procent kleiner oppervlak in dan de vorige combinatie van Mali-DP650-beeldprocessor met MMU-500-onderdeel. Dit maakt de beeldprocessor volgens ARM onder andere beter geschikt voor vr- en ar-toepassingen. Daarnaast zijn er verbeteringen doorgevoerd voor multiwindow-weergave op Android.

De Assertive Display 5-techniek zet tonemapping op pixelniveau in om de kleurweergave en zichtbaarheid van schermen aan te passen aan omgevingslicht. De techniek past ook automatisch de schermhelderheid aan, maar door het kunnen verhogen van de contrastratio, hoeft het scherm volgens ArM niet op de maximale helderheid gezet te worden om de weergave bij invallend licht te verbeteren. Nieuw is dat de technologie hdr10 of hlg op elk scherm kan weergeven, dus ook op sdr-schermen. Bovendien is er standaard ondersteuning voor het filteren van blauw licht, dat het effect van dit licht op het slaapritme van gebruikers moet tegengaan.