Britse provider zet productpagina online voor Razer-smartphone met 120Hz-scherm

De Britse provider Three heeft een productpagina online gezet van de aankomende Razer-smartphone. Volgens die pagina heeft de telefoon een refreshrate van 120Hz, terwijl alle andere smartphones op de westerse markt een 60Hz-scherm hebben.

Volgens de productpagina gaat het om een 5,72"-igzo-lcd, meldt Android Police. De maker van gameacessoires zou met het toestel de eerste zijn die op de westerse markt een smartphone uitbrengt met 120Hz-scherm. Er zijn tot nu toe op de Japanse markt enkele modellen met een dergelijke lcd verschenen. Apple gebruikt schermen met die refreshrate ook op zijn nieuwste iPad. Een scherm met hogere refreshrate geeft de gebruiker het idee dat de software vloeiender loopt dan op een 60Hz-scherm.

De productpagina vermeldt verder een werkgeheugen ter grootte van 8GB, iets wat verder tot nu toe op de westerse markt alleen de OnePlus 5-smartphone heeft. De accu heeft een capaciteit van 4000mAh. Het toestel heeft stereospeakers aan de voorkant en een dubbele camera aan de achterkant. Een is een reguliere camera, de andere moet 'optische zoom' mogelijk maken. De productpagina van Three oogt betrouwbaar, omdat de provider en Razer eerder dit jaar een samenwerking aankondigden en de Britse operator dus vooraf toegang zou hebben tot informatie over het toestel.

Een eerder gerucht wees erop dat de telefoon een Snapdragon 835 van Qualcomm meekrijgt, een soc die vrijwel alle high-end Android-toestellen van dit jaar aan boord hebben. Het scherm heeft volgens het resultaat van die benchmark een resolutie van 2560x1440 pixels.

Razer kondigt vermoedelijk zijn op gaming gerichte smartphone op woensdag 1 november aan. De fabrikant plaatste enkele weken geleden een teaser die daarop wijst. De maker van vooral gameaccessoires heeft de expertise voor het maken van een smartphone in huis. Het nam eerder dit jaar Nextbit over, de maker van de Robin-smartphone onder leiding van een oud-ontwerper van smartphonemaker HTC.