Microsoft stopt met Outlook.com Premium voor nieuwe klanten

Microsoft heeft bekendgemaakt dat functionaliteiten van Outlook.com Premium, zoals de reclamevrije omgeving, onderdeel zullen worden van Office 365. Outlook.com Premium is enkel nog beschikbaar voor bestaande gebruikers.

Outlook.com Premium was een betaalde versie van de e-maildienst van Microsoft, en gaf gebruikers naast de reclamevrije omgeving onder andere de mogelijkheid een eigen domeinnaam te gebruiken, een betere klantenservice en technische ondersteuning, verbeterde bescherming tegen malware en phishing en een grotere opslagruimte voor de mailbox. Deze functionaliteiten komen nu beschikbaar in Office 365, zo heeft Microsoft laten weten.

Microsoft heeft gezegd dat de Outlook.com Premium-dienst is gesloten voor nieuwe abonnees. Gebruikers die hun abonnement op Office 365 opzeggen kunnen nog wel gebruik maken van Outlook.com, maar de premium-functionaliteiten zijn dan niet meer beschikbaar.

Het gepersonaliseerde e-mailadres zal niet beschikbaar zijn bij Office 365. Alle gebruikers van Office 365 Home of Personal krijgen tot 50GB aan ruimte in hun mailbox als ze 12GB of meer gebruiken. Een gratis Outlook.com-account krijgt overigens 15GB aan opslagruimte voor e-mails.

De functionaliteiten van Outlook.com Premium zullen automatisch worden geactiveerd voor Office 365, gebaseerd op het daar gebruikte e-mailadres. Volgens Microsoft kan het nog een maand duren voordat het updaten van alle accounts is voltooid. Outlook.com Premium bestond nog maar negen maanden; Microsoft heeft niet gezegd waarom de dienst komt te vervallen.