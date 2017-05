Door Julian Huijbregts, vrijdag 26 mei 2017 15:14, 20 reacties • Feedback

Ubisoft heeft Far Cry 5 officieel onthuld met een aankondigingstrailer. De game speelt zich af in Hope County, in de Amerikaanse staat Montana. Spelers moeten het opnemen tegen de sekte Eden's Gate en sekteleider Joseph Seed.

Volgens de omschrijving van Ubisoft moeten spelers het in de game opnemen tegen de sekte van Joseph Seed en zijn volgelingen. Dat kan alleen, of met z'n tweeën in co-op. Spelers kunnen in de game huurlingen rekruteren en ook beesten inzetten om tegen de sekte te vechten.

Ubisoft stelt dat Far Cry 5 de 'grootste aanpasbare' Far Cry-game is tot nu toe. Spelers kunnen hun eigen personage samenstellen en er komt een Map Editor. In welke andere opzichten de game is aan te passen, is nog niet duidelijk. In de game zitten voertuigen als musclecars, terreinwagens en ook vliegtuigen.

In een trailer toont de uitgever de omgeving en een aantal gebeurtenissen. Het gaat om beelden die met de game-engine zijn gemaakt. Ook heeft Ubisoft een serie van filmpjes online gezet waarin kennis gemaakt kan worden met een aantal personages uit de game: Nick Rye, Mary May Fairgrave en pastoor Jerome Jeffries.

De game verschijnt op 27 februari 2018 voor de PlayStation 4, Xbox One en Windows.