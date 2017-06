Door Jurian Ubachs, maandag 19 juni 2017 08:20, 11 reacties • Feedback

Far Cry 3 heeft in veel opzichten als een soort blauwdruk voor Far Cry 4 gediend. De speler belandde in een exotische omgeving en kreeg te maken met een geschifte maniak die daar de touwtjes in handen had. Vervolgens begon een tocht waarbij de spelwereld stukje bij beetje onder controle werd gebracht, tot de grote vijand definitief kon worden verslagen. Op de E3 konden we eventjes aan de slag met het kort voor de E3 aangekondigde Far Cry 5. Vooraf wisten we dat voor deze game in elk geval met één onderdeel van die eerdere blauwdruk wordt gebroken: het spel speelt zich niet in de tropen of in de Himalaya af, maar 'gewoon' in de VS, en wel in de staat Montana.

Al voor de E3 liet Ubisoft zien dat een exotische locatie niet nodig is om een sfeervolle game neer te zetten. Dat bleek wel uit de beelden van de eerste trailer, waarin Joseph Seed zijn volgelingen toespreekt. Seed is de leider van Eden's Gate, een groepering die hij heeft opgericht om zijn volgelingen naar de verlossing te kunnen leiden en ze te redden van de aanstaande ondergang. Eden's Gate is een sekte waarvan de leden zich nog het best laten omschrijven als 'doomsday-preppers', en Joseph, die zichzelf de titel The Father heeft aangemeten, leidt een militante groepering. Met zijn groepering houdt The Father Hope County in zijn greep. Hij dwingt inwoners mee te doen met zijn sekte, en wie tegenstribbelt betaalt daarvoor veelal de hoogst mogelijke prijs.

Ondertussen staat de lokale overheid machteloos. Een poging op Seed in te rekenen, is onlangs mislukt en heeft aan een flink aantal politiemensen het leven gekost. Om die reden wordt de speler als een soort special hulpje van de sheriff het gebied ingestuurd. Zijn taak: de mensen vinden die bereid zijn om een verzetsgroep te formeren om samen de strijd met Seed en zijn volgelingen aan te gaan. Daarbij gaat het niet alleen om Seed, maar ook op zijn belangrijkste handlangers, de Heralds. Zij zijn verantwoordelijk voor Seeds militaire club, zijn juridische zaken en zijn imago.

Hope County bevindt zich, zoals gezegd, in Montana. De heuvelachtige Amerikaanse staat vormt een prachtig doek waarop Ubisoft een beeld heeft geschetst dat zo'n beetje het doembeeld is van hoe Europeanen over het algemeen over Amerikanen denken. Simpele rednecks die allerlei ongein uithalen uit naam van een bepaald geloof, en ja, ze bezitten natuurlijk allemaal wapens. Wat de setting best confronterend maakt, is dat dit soort groeperingen in de VS echt bestaat. Ubisoft wilde enkele jaren geleden zelfs al een Rainbow Six-game maken met 'domestic terrorism' als thema, maar dat spel werd geannuleerd. Het zou te gewaagd zijn.

Onzin? Wellicht. De eerste reacties op de aankondiging van Far Cry 5 laten misschien zien dat Ubisoft gelijk had. Toen de eerste details over Far Cry 5 bekend werden, verscheen al snel een petitie online waarin een groep Amerikanen zijn onvrede over de setting uitte. Geopperd werd Joseph Seed te vervangen door een moslimleider, of om de setting in zijn geheel te verplaatsen naar een gebied in Canada. Uiteraard gaat Ubisoft daar niet op in, maar het geeft aan hoe gevoelig een dergelijke setting kan liggen. Heel verwonderlijk is de ophef dan ook niet. Far Cry 5 raakt een aantal pijnpunten die in het echt ook spelen in Montana. Zaken als gun control, vrijheid van godsdienst en vertrouwen in de overheid zijn daar continu onderwerp van discussie. Far Cry 5 zou in die zien voor sommige regio's in de Verenigde Staten een pijnlijke spiegel kunnen zijn, en daar houden mensen in de regel niet zo van.