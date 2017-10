HP stopt met Elite x3 wegens uitblijven steun Windows 10 Mobile

HP stopt volgend jaar met zijn zakelijke Elite x3-smartphone met Windows 10 Mobile. Microsoft zou het mobiele besturingssysteem niet verder ontwikkelen. De Elite x3 is een van de laatste high-end smartphones van derde partijen met het OS.

Volgens de fabrikant heeft het niet veel zin door te gaan met het product en bijbehorende accessoires zonder de drijvende kracht van Microsoft. Aanvankelijk zou de x3-lijn uit diverse producten bestaan, maar de verkoop en ondersteuning stoppen in 2019. Dat maakt Nick Lazaridis, topman van HP EMEA aan The Register bekend.

De Elite x3 is een zakelijke smartphone met Windows 10 Mobile die na het afsluiten van een abonnement x86-programma's kan draaien. HP streamt die programma's. De smartphone kan dankzij Continuum in combinatie met een toetsenbord, muis en extern scherm werken en zo een zakelijke desktopomgeving creëren.

De processor is de Snapdragon 820, waarmee het toestel vorig jaar een van de weinige high-end smartphones met Microsofts mobiele OS was. HP bracht diverse accessoires uit voor de smartphone, zoals de Desk Dock: een docking station dat eruitziet als een laptop.

Microsoft weerspreekt tegenover The Register dat het geen tijd en moeite meer in zijn mobiele OS steekt: "We blijven Windows 10 Mobile ontwikkelen en Lumia-telefoons ondersteunen, evenals apparaten van onze partners."

Begin 2016 publiceerde Tweakers een preview van de HP Elite x3. Begin dit jaar gaf het bedrijf een blik op de opvolger, die er dus niet lijkt te komen.