vrijdag 14 april 2017

Microsoft heeft de smartphones gepubliceerd die officieel ondersteund worden voor de komende Creators Update van Windows. Daaronder zijn apparaten als de Lumia 550 en 650, terwijl oudere modellen ontbreken. Daarmee bevestigt Microsoft eerder uitgelekte informatie.

Het Redmondse bedrijf laat in een mededeling weten dat er officieel ondersteuning is voor onder meer de HP Elite x3, Lumia 550, 640/640 XL, 650, 950/950 XL, Alcatel Idol 4s en de Alcatel OneTouch Fierce XL. Dat komt overeen met de informatie die ZDNet vorige week publiceerde. De telefoons die niet op de lijst voorkomen, worden volgens Microsoft niet officieel ondersteund in de Creators Update. Gebruikers in het Insiders-programma kunnen de niet ondersteunde apparaten op hun eigen risico onder de update blijven gebruiken, zo voegt het bedrijf daaraan toe.

Onder de toestellen die ontbreken in de lijst, bevinden zich de Lumia 930 uit 2014, Lumia 1520 uit 2013 en veel goedkopere modellen die Microsoft uitbracht, zoals de 430, 435, 530, 535, 630, 635, 730 en 830. De nieuwste van die toestellen kwamen iets meer dan twee jaar geleden uit. Microsoft vermeldt dat het aan de hand van feedback heeft vastgesteld dat het voor oudere apparaten 'niet meer de beste ervaring kan leveren'.