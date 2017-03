Door Arnoud Wokke, vrijdag 3 maart 2017 15:45, 10 reacties • Feedback

HP heeft op telecombeurs Mobile World Congress op een afgesloten gedeelte van de stand een nog geheime smartphone getoond. Medewerkers van HP wilden niets over de telefoon vertellen, maar er waren diverse zaken met het blote oog zichtbaar.

De telefoon achter glas heeft een scherm dat hetzelfde oogt als die van de huidige Elite X3. Dat is een 6"-oledpaneel met een resolutie van 2560x1440 pixels. Achterop is een camera te zien die iets uitsteekt, met daaronder een dual-ledflitser en een vingerafdrukscanner. De telefoon heeft een metalen rand met antennestrepen.

Aan de voorkant zijn een paar wijzigingen te zien ten opzichte van de Elite x3, die uiteindelijk vorig najaar is verschenen in de Benelux. Zo heeft het nieuwe toestel in tegenstelling tot de huidige x3 geen irisscanner boven het scherm zitten en is er onder het scherm geen speakergrill zichtbaar, waar op de x3 een Bang&Olufsen-merk op zit. De telefoon zal compatibel zijn met de huidige accessoires en beschikt dus aan de onderkant over een usb-c-poort. Aan de bovenkant is een 3,5mm-jack voor headsets te zien.

HP zal het toestel op een later moment aankondigen en had een gesloten gedeelte van de stand ingeruimd dat alleen toegankelijk was op uitnodiging van een HP-medewerker. Behalve een smartphone lag er ook een nieuwe versie van de 'lap dock', waarmee het toestel verbinding kan maken om er een laptop van te maken.

Het ligt voor de hand dat het toestel gebruikmaakt van een Snapdragon 835-soc van Qualcomm. Dat zal de eerste soc zijn met ondersteuning voor Windows 10 op ARM, waarmee gebruikers Win32-programma's op het apparaat kunnen emuleren. Met de x3 kunnen gebruikers x86-programma's streamen via een HP-dienst, maar dat zou met een Snapdragon 835 aan boord niet langer nodig zijn.

HP zei zelf nog niet klaar te zijn voor de aankondiging van de smartphone, maar wilde met de demonstratie achter gesloten deuren duidelijk maken dat zijn interesse voor de mobiele versie van Windows 10 nog altijd bestaat. Microsoft zelf bracht een jaar geleden voor het laatst een smartphone uit met zijn eigen mobiele besturingssysteem.