De woensdag aangekondigde prijsverlaging is vrijdag al terug te zien in de bedragen die aanbieders van de Nvidia GTX 1080 vragen voor de kaarten. De prijzen dalen met percentages variŽrend van 9 tot 20 procent.

Meer dan de helft van de lijst in prijs gedaalde videokaarten wordt in de Pricewatch inmiddels ingenomen door GTX 1080-kaarten. De sterkste afname bedraagt 129 euro, maar de meeste GTX 1080-modellen dalen in prijs met minder dan 100 euro.

Opvallend is dat er nog maar zes GTX 1070-kaarten in de lijst staan, met bovendien bescheiden prijsdalingen. Nvidia kondigde woensdag weliswaar geen officiële prijsverlaging voor deze kaart aan, maar in de praktijk liggen de prijzen van de GTX 1080 en GTX 1070 nu erg dicht bij elkaar, terwijl de prestatieverschillen significant zijn.

Nvidia kondigde woensdag aan de adviesprijzen van de GTX 1080 te verlagen met 100 dollar, in aanloop naar de komst van de GTX 1080 Ti volgende week.