Samsung toont conceptvideo voor desktop-Linux op Galaxy-smartphone

Samsung geeft in een video een conceptdemo over hoe Linux on Galaxy eruit moet komen te zien. De video toont hoe een ontwikkelaar zijn Galaxy S8-smartphone in de DeX-dock plaatst en met de Linux on Galaxy-app Ubuntu opstart.

De demonstratie toont het openen van de app en de aanwezigheid van Ubuntu 16.04.3 LTS op de smartphone. Een plusknop toont aan dat de gebruiker meer Linux-distro's kan toevoegen. Na het openen van Ubuntu start de gebruiker in de video de Eclipse-ontwikkelomgeving en Samsung haalt aan dat ontwikkelaars om deze manier hun klassieke desktop-ide's voor native ARM-ontwikkeling kunnen gebruiken.

Samsung onthulde Linux on Galaxy eind oktober zonder veel details te noemen, al was het toen al wel duidelijk dat het bedrijf zich op ontwikkelaars richt. Ontwikkelaars die op de hoogte willen blijven van het project kunnen zich inschrijven.