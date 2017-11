Schrijver The Last Jedi werkt aan nieuwe Star Wars-trilogie

Disney heeft aangekondigd dat er na het verschijnen van The Last Jedi een vierde trilogie van Star Wars zal gaan verschijnen. De schrijver daarvan is Rian Johnson, die The Last Jedi ook heeft geschreven. Het is nog onbekend wanneer de films verschijnen of waar ze over zullen gaan.

De nieuwe trilogie staat los van de delen met de Skywalkers in de hoofdrol, vermeldt Disney. In plaats daarvan zal de komende Star Wars-trilogie boldly go where no man has gone before zich richten op een 'hoek van het Star Wars-universum' dat nog nooit verkend is en de trilogie zal ook nieuwe karakters kennen.

Disney lijkt het tempo er achter in te willen houden. George Lucas deed er 27 jaar over om zes films uit te brengen, maar met The Last Jedi verschijnt in december de derde film in drie jaar, na The Force Awakens en Rogue One. The Last Jedi is na The Force Awakens het tweede deel in een nieuwe Skywalker-trilogie.

