Star Wars Battlefront II-microtransacties leiden tot downvote-record op Reddit

Wie de Star Wars Battlefront-subreddit bezoekt, zal het niet ontgaan zijn dat er kritiek is op de manier waarop EA de balans zoekt tussen het gratis en betaald vrijspelen van spelinhoud. Een reactie van EA staat op een recordaantal van meer dan 230.000 downvotes.

De reactie in kwestie is geplaatst in een thread waarin de topicstarter boos is over het feit dat hij niet direct als Darth Vader kan spelen, ondanks het feit dat hij voor de Deluxe-versie van het spel heeft betaald. EA Games schrijft: "Het is de bedoeling dat spelers een gevoel van trots en voldoening overhouden aan het vrijspelen van bepaalde heroes." Dit schoot gebruikers van reddit blijkbaar in het verkeerde keelgat, omdat het aantal downvotes in een rap tempo blijft oplopen.

EA Games stelt verder dat het de kosten op basis van data uit de open bèta heeft opgesteld. Het zou onderzoeken of het aantal credits dat spelers ontvangen aanpassing behoeft en zou daar dagelijks aanpassingen aan doorvoeren. Een scherpe Redditor merkte op dat als downvotes credits zouden opleveren, EA Games inmiddels in ieder geval genoeg heeft om als Darth Vader te spelen. Dat kost nu 60.000 credits, maar zou nog kunnen veranderen.

De kritiek richt zich op het aantal uren dat nodig is om genoeg credits te verdienen om bijvoorbeeld Darth Vader vrij te spelen. Dat zou volgens critici te veel tijd in beslag nemen. Een globale berekening, waar een ontwikkelaar van EA in een reactie op Twitter kanttekeningen bij plaatst, komt erop uit dat er veertig uur nodig is om Darth Vader vrij te spelen. Spelers kunnen ook credits verdienen door loot boxes te kopen.

De manier waarop EA met microtransacties omgaat, was recentelijk al onderwerp van kritiek. Zo paste het bedrijf de werking van loot boxes aan na kritiek dat het kopen ervan een voordeel in het spel kan opleveren. Star Wars Battlefront II verschijnt op 17 november voor de PlayStation 4, de Xbox One en Windows. De game is nu al beperkt te spelen via de Access-programma's van EA en Origin.