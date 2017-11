Wetenschappers richten wifisignaal met 3d-geprinte reflector

Wetenschappers hebben deze week onderzoek gepubliceerd dat ze de naam WiPrint hebben gegeven. Deze software brengt een ruimte in kaart om vervolgens een reflector te 3d-printen waarmee het wifisignaal gericht kan worden.

Het onderzoek is al wat ouder, maar dat weerhield de wetenschappers er niet van om het deze week te presenteren. Ze stellen dat het al langer bekend is dat wifisignalen te richten zijn door bijvoorbeeld gebruik te maken van een opengesneden blikje. Hun techniek moet echter wat nauwkeuriger zijn en er bijvoorbeeld voor zorgen dat het wifisignaal in een bepaalde kamer wordt versterkt of juist wordt verzwakt.

Schematisch overzicht

Door de indeling van één of meerdere ruimtes in de software in te voeren, gaat deze met behulp van een algoritme aan de slag om de optimale vorm van de reflector te bepalen. Die moet vervolgens met een 3d-printer gefabriceerd worden en rond de antenne's van de wifirouter worden geplaatst. De gebruiker moet de reflector nog wel inpakken in reflecterend materiaal; de wetenschappers raden daarvoor het gebruik van aluminiumfolie aan.

Ze stellen dat hun reflector ook werkt met verschillende draadloze toegangspunten in huis. Hun onderzoek heeft uitgewezen dat een reflector een versterking of een verzwakking van het signaal met zich meebrengt van respectievelijk 10 en 6dB. In de toekomst willen ze zich richten op het gebruik van buigbare materialen, zodat de reflector zich kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Het lijkt er niet op dat de wetenschappers hun software online beschikbaar hebben gesteld.